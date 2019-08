Bousculade dans une disco: les auteurs arrêtés

Les carabiniers italiens ont arrêté sept personnes accusées d'être à l'origine d'un mouvement de panique en décembre dans une discothèque du centre de la Péninsule, a annoncé samedi la justice. La bousculade avait fait six morts et des dizaines de blessés.

Six personnes sont soupçonnées de faire partie d'une bande organisée utilisant un spray irritant, comme du gaz poivre, dans des discothèques et bars de nuit pour profiter du désordre et voler des objets de valeurs, a précisé à la presse Monica Garulli, cheffe du parquet d'Ancône. La septième personne arrêtée est un receleur.

«Ce sont des jeunes de 19 à 22 ans qui profitaient de concerts en présence de nombreuses personnes pour commettre des délits en recourant à du spray irritant», a expliqué Mme Garulli. «Ils ont poursuivi leurs coups dans les discothèques, mais en évitant l'usage de spray irritant» après le drame.

Pression de la foule

Cinq adolescents et la mère d'une jeune fille sont mortes écrasées et une centaine de personnes ont été blessées début décembre au cours d'un mouvement de panique survenu lors d'un concert de rap dans une discothèque à Corinaldo, près d'Ancône, auquel assistaient des centaines de jeunes.

Le drame s'est déroulé à l'une des sorties, qui donne sur une rampe menant au parking. Sous la pression de la foule, les balustrades ont cédé, précipitant des dizaines de personnes un mètre en contrebas. Celles qui se sont retrouvées en-dessous sont morts écrasées.

Sur Twitter, le ministre de l'intérieur Matteo Salvini a remercié les «carabiniers et enquêteurs: nous avions promis une enquête sérieuse et rigoureuse pour prendre les responsables de cette tragédie (...) Espérons que la justice prévoira la prison pour tous, sans réductions de peine ni circonstances atténuantes», a-t-il écrit.

???? Grazie ai @_Carabinieri_ e agli inquirenti: avevamo promesso indagini serie e rigorose per prendere i responsabili di quella tragedia e ora c’è un segnale importante.#Corinaldo #Lanternaazzurra pic.twitter.com/pAbVvocHDp — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 3 août 2019

(ats/nxp)