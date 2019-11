Il avait caché 2 tonnes de coke sur son yacht: prison

La justice britannique a condamné mercredi un Néerlandais à 16 ans de prison pour trafic de drogue après la saisie sur son yacht d'une cargaison de cocaïne estimée à plus de 150 millions d'euros, l'une des plus importantes saisies effectuées au Royaume-Uni.

Le tribunal de Bristol a jugé coupable Peter P., 61 ans, dont le bateau avait été intercepté en juillet 2018, au large des Cornouailles (sud-ouest du Royaume-Uni), a annoncé l'agence britannique de lutte contre le crime organisé (NCA).

Le yacht de 18 mètres avait alors été escorté jusqu'au port de Newlyn, près de Penzance, où des officiers avaient découvert 1661 blocs de cocaïne dans une cachette à l'arrière du navire.

Enorme cargaison

«Le yacht de P. avait été spécialement adapté pour servir au trafic de drogue», a raconté le directeur des opérations à la NCA, Ty Surgeon.

L'agence britannique surveillait - avec le concours des autorités portugaises, françaises et néerlandaises - le yacht depuis son départ des Açores onze jours plus tôt, soupçonnant qu'il transportait des marchandises illicites à destination du Royaume-Uni et du marché européen.

Il avait fallu près de deux jours à l'équipe spécialisée pour décharger toute la marchandise.

«Cette énorme cargaison de cocaïne est l'une des plus importantes saisies de classe A jamais effectuées au Royaume-Uni», a ajouté Ty Surgeon.

Les 2,1 tonnes de cocaïne pure sont estimées à environ 50 millions de livres (59 millions d'euros), mais auraient pu générer 133 millions (156 millions d'euros), une fois la drogue coupée et revendue au détail.

Un autre membre de l'équipage avait été arrêté aux côtés de P. Il a été acquitté par un tribunal britannique. (afp/nxp)