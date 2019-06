Découverte d'une bombe de 100kg en plein Berlin

Une bombe américaine de 100 kg de la Seconde Guerre mondiale a été découverte vendredi en plein centre de Berlin, à proximité de l'emblématique Alexanderplatz, a annoncé la police. Découverte près d'un imposant centre commercial, il s'agit d'une bombe larguée par un avion dont le détonateur est resté intact.

Un périmètre de sécurité de 300 mètres devait être délimité autour de l'engin, avant son désamorçage. L'Allemagne a une grande expérience de ce type d'événements, les découvertes de bombes de la Seconde Guerre mondiale étant relativement courantes. Les engins lâchés par les Alliés à l'époque et n'ayant pas explosé provoquent toujours des opérations impressionnantes.

La plus grosse évacuation du genre depuis 1945 a eu lieu en septembre 2017, à Francfort, où une énorme bombe britannique dotée d'une charge explosive de 1,4 tonne avait été retrouvée. 65'000 habitants avaient dû quitter leurs domiciles. Si généralement ces engins peuvent être désamorcés, dans de rares cas une explosion dite «contrôlée» doit avoir lieu.

