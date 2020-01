Peu d'espoir de retrouver les Français disparus

L'espoir de retrouver vivants cinq Français disparus au Québec, deux jours après une excursion en motoneige qui a viré au drame, s'amenuisait d'heure en heure jeudi malgré d'importantes recherches menées toute la journée.

La police a annoncé en fin d'après-midi avoir retrouvé quatre nouvelles motoneiges dans le même secteur où deux autres avaient été retrouvées la veille. Le groupe était composé de huit touristes français, dont trois ont survécu, et de leur guide canadien, qui est mort, soit un convoi de neuf engins au total. Les motos de deux Français survivants sont restées en surface.

«Au total, six motoneiges ont été retrouvées» au fond de l'eau, dans la zone non balisée où a eu lieu l'accident, a déclaré la porte-parole de la Sureté du Québec Béatrice Dorsainville lors d'un point presse. «Il manque toujours une motoneige et nous n'avons toujours pas de nouvelles des cinq motoneigistes».

#Événementencours |4 motoneiges ont été retrouvées dans le secteur où 2 autres avaient été retrouvées hier, menant le total à 6 motoneiges retrouvées. 1 autre serait toujours manquante.

Les 5 motoneigistes français sont toujours portés disparus. Les recherches se poursuivent. — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) January 23, 2020

Cette découverte confirme l'hypothèse la plus pessimiste, selon laquelle les cinq disparus ont sombré avec leur machine dans une zone dangereuse où la glace était soit trop fine, soit absente. Ils ont sans doute pris un raccourci pour parvenir plus rapidement à leur destination finale, estiment les experts.

La Sûreté du Québec a publié jeudi les identités des disparus, originaires, comme les trois Français survivants, de l'est de la France. Il s'agit de Gilles Claude, 58 ans, Yan Thierry, 24 ans, Jean-René Dumoulin, 24 ans, Julien Benoît, 34 ans, et Arnaud Antoine, 25 ans.

Gilles Claude est le père de trois biathlètes internationaux, Emilien, Florent et Fabien. Ce dernier est monté jeudi pour la première fois sur le podium d'une étape de la Coupe du monde de biathlon, à Pokljuka en Slovénie. Il a dédié sa troisième place à son père, semblant se préparer à l'annonce imminente d'une nouvelle dramatique.

Un jour spécial ????, et Une étoile qui nous accompagnera toute notre vie ???? ????, on t’aime papa ???????????? pic.twitter.com/oIsIiBleQ8 — Fabien Claude (@fabien_claude1) January 23, 2020

«Il y a eu un tragique accident au Canada pour mon père», a expliqué Fabien Claude sur la chaîne L'Equipe, accompagné par son frère Florent, également biathlète au sein de l'équipe belge. «Ce podium est pour lui, je suis sûr qu'il est fier de nous et je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Le but n'était pas forcément le résultat, c'était de rendre un hommage et faire du mieux possible», a-t-il ajouté.

Une zone déconseillée par les professionnels

Sur le terrain, les recherches se sont poursuivies toute la journée jeudi dans une zone située à l'est du lac Saint-Jean, près de la commune de Saint-Henri-de-Taillon, à environ 225 km au nord de la ville de Québec. Une troisième équipe de plongeurs, aidés d'un petit propulseur sous-marin et de sonars, s'est jointe aux efforts déployés sur le terrain, avec l'appui de deux hélicoptères et de drones. Au total, une trentaine de personnes étaient mobilisées jeudi.

L'accident s'est produit mardi en début de soirée à l'embouchure d'une rivière partant du lac Saint-Jean. Cette zone dangereuse, où la glace est plus fine en raison des courants, est formellement déconseillée par tous les professionnels.

C'est dans ce secteur du lac Saint-Jean que le tragique accident de motoneige impliquant huit touristes et leur guide s'est produit mardi.



???? : @icisaglac



Détails => https://t.co/mwh9AAsDVi pic.twitter.com/yC4du4li61 — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) January 24, 2020

La rivière qui part du lac Saint-Jean débouche sur un barrage quelques kilomètres en aval, souligne le porte-parole. En raison de températures relativement clémentes, elle n'est pas entièrement gelée, ce qui pourrait permettre de retrouver les corps des Français vraisemblablement tombés à l'eau avant d'être emportés par le courant, a expliqué le porte-parole.

Une vingtaine de morts par an

Le guide de l'excursion, un Montréalais de 42 ans, a été repêché mardi soir, mais il est mort des suites de ses blessures. Trois autres Français, qui avaient donné l'alerte, ont été brièvement hospitalisés pour des engelures et un choc nerveux.

De son côté, la province du Québec, sous le choc après ce drame sans précédent depuis de nombreuses années, a annoncé jeudi qu'elle allait imposer une formation aux guides et aux touristes qui louent ces engins. Le Québec, avec quelque 33'000 km de sentiers balisés dans des décors de carte postale, est particulièrement prisé des amateurs de motoneige, notamment des touristes français. Chaque année, cette pratique fait toutefois une vingtaine de morts en moyenne dans cette seule province. (afp/nxp)