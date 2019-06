Il se tranche la gorge au milieu de son procès

Un Américain a dû être évacué en urgence d'un tribunal du Nebraska lundi après s'être tranché la gorge lors de son procès pour meurtre. L'homme de 52 ans est accusé d'avoir étouffé et démembré une jeune femme avec l'aide de sa compagne.

Cette dernière doit être jugée à l'automne. Les deux encourent la peine capitale. Au cinquième jour de son procès devant un tribunal du comté de Saline, il s'est levé en hurlant que sa compagne «Bailey est innocente et je vous maudis», avant de se planter un objet dans la gorge, ont rapporté des journalistes présents à l'audience.

#VIDEO: Aubrey Trail yells out " Bailey is innocent and I curse you all!" before stabbing himself in the neck during trial today.



We are unsure of what he used to stab himself but he "should appear in court in handcuffs for the rest of the trial."@FOX42KPTM pic.twitter.com/5gMONG5lDB