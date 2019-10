Il tue son ex-petite amie et quatre autres personnes

Un Autrichien a tué à l'aube son ex-compagne âgée de 19 ans, les parents, le frère et le nouveau petit ami de cette dernière à Kitzbühel, dans le Tyrol, avant de se rendre aux autorités, a indiqué la police dimanche.

L'homme âgé de 25 ans s'est présenté vers quatre heures du matin au chalet des victimes, qui habitaient toutes sous le même toit, dans cette station huppée de 8000 habitants.

Le père de la jeune fille l'a renvoyé. L'homme est alors rentré chez lui, s'est saisi du pistolet de son frère, que celui-ci possédait légalement, puis est retourné sur les lieux.

Alors que le père lui ouvrait de nouveau la porte vers 5h30, il lui a tiré dessus, s'est rendu dans la chambre du frère de son ancienne petite amie et l'a également abattu. Il a ensuite tué la mère, selon ses propres déclarations aux forces de l'ordre.

Comme la jeune fille, dont il était séparé depuis deux mois, et son nouveau petit-ami dormaient dans un appartement fermé à clé à l'intérieur de la maison familiale, il a escaladé le balcon pour les tuer, avant d'aller se rendre au poste de police le plus proche et de dire: «j'ai tué cinq personnes».

73 victimes d'homicide en Autriche en 2018

Sur 73 victimes d'homicides en Autriche en 2018, 41 étaient des femmes, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur de ce pays de 8,8 millions d'habitants.

Pour la moitié de l'ensemble des homicides commis en 2018, l'auteur était un membre de l'entourage de la victime.

Jeudi dans le sud de l'Autriche, un homme de 28 ans avait tenté de tuer son ex-femme en fabriquant un colis piégé qui a explosé au visage de cette dernière, la blessant grièvement. (afp/nxp)