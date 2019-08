L'incendie d'une crèche privée tue cinq enfants

Les autorités américaines enquêtaient lundi sur les causes d'un incendie ayant provoqué la mort de cinq enfants à Erie, en Pennsylvanie, endormis dans une crèche privée.

Les enfants, âgés de 8 mois à 7 ans, dormaient au deuxième étage quand le feu s'est déclaré tôt dimanche matin, a expliqué le chef des pompiers de cette ville du nord-est des Etats-Unis, Guy Santone.

Les soldats du feu sont arrivés sur les lieux environ 25 minutes après le début du brasier et ont découvert «des flammes importantes sortant de toutes les fenêtres du premier étage et des informations faisant état d'enfants piégés au deuxième étage», a dit M. Santone à la chaîne locale Jet24, affiliée d'ABC News.

DIGITAL EXCLUSIVE: Exclusive footage of firefighters battling the house fire that took the lives of five young children. https://t.co/qT6D3IEj14