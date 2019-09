«Nous avons sorti 18 corps de la fabrique de pétards»

Au moins 18 personnes ont été tuées et une quinzaine d'autres blessées lors d'une énorme explosion dans une fabrique de pétards du Pendjab, dans le nord de l'Inde. Les secours luttaient encore mardi contre les flammes pour trouver des survivants.

«Nous avons déjà sorti 18 cadavres de la fabrique de pétards», a déclaré à l'AFP un responsable de la police, Mukhtar Singh. «15 ou 16 autres personnes blessées, principalement des ouvriers de l'usine, ont été transportées en urgence dans les hôpitaux voisins».

«Profondément peiné»

Des voitures et immeubles à proximité ont été endommagés par l'explosion dans la fabrique, qui se trouve dans la ville de Batala (Pendjab).

La fabrique est située dans un quartier animé et les autorités craignent une aggravation du bilan. Le nombre de personnes présentes dans le bâtiment lors de l'explosion n'est pas connu.

Le chef du gouvernement du Pendjab, Amarinder Singh, s'est dit «profondément peiné d'apprendre ces disparitions» sur Twitter.

Deeply anguished to learn of the loss of lives due to the blast in the firecracker factory in Batala. Rescue operations are underway with the DC & SSP heading the relief efforts.