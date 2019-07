Plusieurs blessés dans une explosion de gaz

Une explosion de gaz a fait plusieurs blessés dans la ville de Plantation en Floride, d'après les pompiers, les médias locaux précisant que le sinistre avait frappé un centre commercial et montrant des images impressionnantes de bâtiments eventrés et de gravats jonchant la route.

