Pour 500 dollars, des pâtes à vie et à volonté

Pour les aficionados des spaghetti bolognaises et des tagliatelles à la carbonara, la chaîne américaine de restaurants Olive Garden a une offre alléchante: des pâtes à vie et à volonté pour 500 dollars.

«Salle d'attente en ligne»

Le «pasta pass», qui promet aussi de la soupe, de la salade et des gressins en illimité, sera réservé à 50 personnes.

Il sera mis en vente le 15 août en même temps que 24'000 cartes à 100 dollars pour des pâtes à satiété pendant neuf semaines.

