Quatre morts dans une fusillade à Darwin

Quatre personnes ont été tuées et deux blessées par balles mardi soir dans le centre-ville de Darwin, dans le nord de l'Australie. Un homme armé a ouvert le feu, a annoncé la police, précisant qu'un suspect de 45 ans a été arrêté.

«La menace posée par un tireur en action a disparu», a déclaré à l'AFP le commissaire Gavin Kennedy, de la police de la région du Nord. Les policiers enquêtent sur au moins cinq scènes de crime dans la ville, a-t-il ajouté.

La police avait auparavant bouclé certains secteurs de Darwin et alerté le public sur le fait qu'un tireur était en ville. L'attaque n'est pas considérée comme «un acte terroriste», a déclaré le premier ministre Scott Morrison à des journalistes à Londres.

Des témoins ont raconté sur la télévision nationale ABC qu'ils avaient vu un homme armé d'un «fusil à canon scié» entrer dans un hôtel de Darwin.

«Il a tiré sur toutes les chambres, et il est entré dans chaque chambre en cherchant quelqu'un et il a tiré encore, et ensuite nous l'avons vu partir en courant, monter dans son pick-up Toyota et disparaître», a déclaré un témoin, John Rose, sur ABC.

Une femme a raconté qu'elle était venue en aide à une autre femme qui se trouvait dans l'hôtel et avait «des trous partout dans le corps».

