Elle est retrouvée morte, un python autour du cou

Une femme a été retrouvée morte avec un python autour du cou dans une maison de l'Indiana qui abritait près de 140 serpents, a indiqué jeudi la police de cet Etat du nord-est des Etats-Unis.

Le corps de Laura Hurst, 36 ans, a été découvert mercredi dans une maison inhabitée d'Oxford, avec un python réticulé de 2,4 mètres enroulé autour de son cou, a précisé un porte-parole de la police dans un communiqué.

Les médecins ont tenté sans succès de la réanimer, a-t-elle ajouté.

«Il semble qu'elle ait été étranglée par le serpent», a dit la policière, citée par le quotidien Lafayette Journal & Courier. «Nous en serons sûrs après l'autopsie».

