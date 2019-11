Elle simule son enlèvement pour ne pas voir son amant

Une femme de 36 ans a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour avoir fait croire à son amant qu'elle avait été enlevée, un mensonge qui avait entraîné une importante mobilisation de gendarmes, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

La trentenaire, par ailleurs mariée et mère de famille, a été jugée et condamnée mardi par le Tribunal correctionnel de Belfort, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), pour «divulgation d'informations fausses faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention des secours», selon le greffe du tribunal.

Son amant, lui aussi âgé de 36 ans, avait appelé la gendarmerie samedi vers 21h pour expliquer que cette femme, avec laquelle il entretenait une relation depuis quelques mois et qui était enceinte de lui, lui avait affirmé sur les réseaux sociaux avoir été enlevée par son ex-compagnon.

«Mythomane et mariée»

Elle lui avait également envoyé une photo d'elle dans le coffre d'une voiture où elle apparaissait visiblement ligotée, selon le Parquet de Belfort. Un important dispositif d'une trentaine de gendarmes avait alors immédiatement été déclenché afin de la retrouver.

Les militaires l'ont finalement retrouvée dimanche à 4h du matin, à son domicile. Contrairement à ce que pensait l'amant qui avait donné l'alerte, elle n'habitait pas chez sa tante à Giromagny, dans le Territoire de Belfort, mais à Montreux-Vieux (Haut-Rhin), avec mari et enfants.

«Les gendarmes ont découvert qu'elle était mythomane, mariée, avec des enfants», avait indiqué dimanche le capitaine Yves Martin, de la gendarmerie du Territoire de Belfort. «Elle a visiblement inventé cette histoire pour ne pas aller retrouver son amant à Belfort», avait-il ajouté. (afp/nxp)