Terrible collision frontale au Nigeria: 17 morts

Dix-sept personnes ont été tuées dans la collision d'un minibus et d'un camion sur une route du centre du Nigeria, à la suite d'un excès de vitesse, ont rapporté vendredi les secours.

Le choc s'est produit jeudi sur l'axe Ilorin-Jebba-Mokwa dans l'Etat du Kwara, entre le bus de 18 passagers et le camion qui transportait un conteneur, a précisé Udeme Eshiet, du Corps fédéral de la sécurité routière.

«En raison d'un excès de vitesse de la part des deux conducteurs, ils n'ont pas pu négocier correctement un virage et ont provoqué une collision frontale», a-t-il expliqué.

