Il tire sur des enfants qui lui jetaient de la neige

La police américaine était mardi à la recherche d'un homme ayant blessé par balles deux enfants qui avaient lancé des boules de neige contre sa voiture, dans l'État du Wisconsin.

Preliminary investigation indicates both victims were with a group of juveniles throwing snowballs at cars passing by. One of the snowballs struck a white Toyota, no further description, and the driver of the auto fired shots into the group of kids striking the two victims.