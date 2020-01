Une tonne de cocaïne saisie en Grèce

Lors d'une opération policière vendredi à Astakos, un port dans l'ouest de la Grèce, les autorités grecques ont découvert dans un appartement où vivaient deux étrangers, âgés de 23 et 35 ans - membres présumés de cette organisation criminelle et dont la nationalité n'a pas été révélée - 52 sacs de voyage dans lesquels il y avait 1040 paquets en nylon contenant chacun un kilo de cocaïne «, a indiqué un communiqué de la police. »Le poids total de la drogue était une tonne et 180,65 kg, a ajouté ce texte.

La cargaison «était importée en Grèce à bord d'un voilier et était destinée à être transférée en Europe et dans des pays de l'Afrique du nord», selon la même source.

Parallèlement dans le cadre de cette affaire, trois autres appartements à Athènes ont été perquisitionnés vendredi et six autres personnes, ressortissantes étrangers ont été arrêtées, membres présumés de cette organisation. Dans l'un de ces appartements la police a découvert 394 grammes de cocaïne, une arme de guerre Kalachnikov, deux pistolets et une soixantaine de cartouches.

Ces opérations font suite à une enquête lancée depuis six mois par les autorités policières et portuaires grecques en coopération avec l'ambassade des Etats-Unis à Athènes et les autorités policières en Albanie et en Espagne.

Les dirigeants du réseau de cette organisation criminelle «résident dans un pays européen et coordonnent le transfert des stupéfiants des Caraïbes vers l'Europe et l'Afrique du nord», selon le communiqué. De nombreux membres présumés de ce réseau ont été identifiés dans d'autres pays des Balkans et en Espagne. (ats/nxp)