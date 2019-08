Un carnage commis «en moins d'une minute»

Le tireur de Dayton, dans l'Ohio, a été «neutralisé» «moins d'une minute» après avoir ouvert le feu dans cette ville du nord-est des Etats-Unis où il a fait fait 9 morts et 27 blessés, a déclaré dimanche la maire.

Arme de guerre

«En moins d'une minute les premiers policiers de Dayton sur les lieux ont neutralisé le tireur», a dit Nan Whaley pendant une conférence de presse. Elle a aussi indiqué que sur les 27 blessés, 15 étaient sortis de l'hôpital ce matin.

Dayton Mayor Nan Whaley: “The shooter was able to kill 9 people and injure 26 in less than a minute.” pic.twitter.com/Gu3GoEoRCj