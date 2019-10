Un fémur coupé avec un «instrument»

Les premiers examens effectués sur la dépouille de Sophie Le Tan, retrouvée dans une forêt en Alsace, ont révélé que l'un de ses fémurs avait été coupé par un «instrument» mais aucun lien n'a été établi «pour l'instant» avec le suspect, Jean-Marc R., a indiqué lundi la procureure de Strasbourg, Yolande Renzi.

La découpe du fémur est «nette et franche» et n'est pas «l'oeuvre d'un prédateur», mais «pour l'instant, aucun élément ne permet aux enquêteurs de faire le lien avec M. R.», suspecté d'assassinat et mis en examen dans cette affaire. (afp/nxp)