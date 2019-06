Un immeuble s'effondre, au moins 7 morts

Au moins sept ouvriers sont morts dans l'effondrement samedi matin d'un immeuble en construction à Sihanoukville, au Cambodge, ont indiqué les autorités. Elles redoutent que de nombreux autres n'aient été ensevelis sous les décombres.

Le propriétaire de l'immeuble, un ressortissant chinois, a été arrêté, ainsi que le responsable du chantier, pour les besoins de l'enquête. Le bâtiment de sept étages, qui était construit à 80%, s'est écroulé tôt samedi matin pendant que les ouvriers s'activaient sur le chantier de cette ville balnéaire en plein essor.

Le bilan provisoire de source policière est passé dans la matinée de trois à sept morts. Au moins 21 autres ouvriers ont été blessés, dont plusieurs se trouvent dans un état grave, et une vingtaine de personnes pourraient être restées prisonnnières des décombres.

Les autorités n'étaient toutefois pas en mesure de dire combien de personnes se trouvaient au moment du drame. Selon le gouverneur de la province, un chantier de ce type emploie normalement une cinquantaine d'ouvriers à la fois.

Bourgade de pêcheurs

Des images de la télévision montraient des excavatrices en train de soulever des monceaux de débris à la recherche des disparus. «Il y a plus de 30 personnes sous les décombres», avait dit auparavant sur Facebook le ministre de l'Information, Khieu Kanharith, citant des témoins. L'immeuble appartenait à un ressortissant chinois qui avait loué le terrain sur lequel s'élevait la construction à un propriétaire cambodgien, selon le gouverneur Yun Min.

Sihanoukville était une bourgade de pêcheurs avant de devenir une destination prisée par des touristes occidentaux et russes. Les investissements chinois s'y sont multipliés ces dernières années, entraînant un boom immobilier dans cette ville surtout connue pour ses jeux. On y compte environ 50 casinos détenus par des Chinois et des dizaines d'hôtels en construction.

Entre 2016 et 2018, le gouvernement chinois et des compagnies privées ont investi un milliard de dollars dans la province de Preah Sihanouk, selon les chiffres officiels. Le Cambodge, l'un des pays les plus pauvres d'Asie du Sud-est, est connu pour les manquements dans sa législation du travail et la protection des ouvriers. (afp/nxp)