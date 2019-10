Un mort et 17 blessés dans un accident de car Flixbus

Une Française de 21 ans est décédée et 17 autres personnes ont été blessées, dont une grièvement, lors de l'accident dimanche dans le sud de la France d'un car reliant Barcelone à Bordeaux, ont annoncé en soirée des sources concordantes.

Pronostic vital engagé

Le bus de la compagnie Flixbus, «s'est couché sur le côté pour une raison qui reste à déterminer» alors qu'il circulait peu avant 13h00 sur l'autoroute dans le sens Narbonne-Toulouse, avec à bord 30 personnes dont la conductrice, a indiqué la préfecture du département de l'Aude dans un communiqué.

Le pronostic vital d'une passagère française âgée de 22 ans restait engagé en fin d'après-midi, a précisé à l'AFP la procureure de Narbonne, Marie-Agnès Joly.

Les autres blessés - 16 selon la préfecture - le sont légèrement, même s'ils sont «choqués», a ajouté la procureure.

La conductrice, âgée de 50 ans, a été placée en garde à vue, a indiqué Mme Joly. «Les dépistages de consommation d'alcool et de drogue sont négatifs» mais d'autres examens toxicologiques sont en cours, a-t-elle indiqué.

Perte de contrôle

Les premières constatations montrent une perte du contrôle du car, qui mord sur le bas côté sur «plus de 150 m» avant qu'il ne se renverse, a ajouté Mme Joly. La conductrice «s'est peut-être endormie» mais l'enquête se poursuit, a-t-elle affirmé.

Le véhicule assurait la liaison entre Barcelone et Bordeaux. «Plus de 10 véhicules et 60 sapeurs pompiers, 2 hélicoptères avec équipes médicales et 10 gendarmes» ont été engagés sur place, tandis qu'une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place.

Flixbus a précisé qu'un car de remplacement serait dépêché dès le feu vert des autorités pour assurer l'acheminement des passagers indemnes. Ils ont dans l'immédiat été conduits par les services de secours dans la localité de Bizanet, au sud-ouest de Narbonne. (ats/nxp)