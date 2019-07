Une paire de Nike vendue 431'000 francs

Une des premières paires de chaussures de sport jamais produites par l'équipementier américain Nike a été vendue mardi pour (431'000 francs) lors d'enchères en ligne organisées par Sotheby's.

La «Moon Shoe» était destinée à des concurrents des sélections américaines d'athlétisme pour les jeux Olympiques de 1972. La paire vendue mardi, la seule parmi les douze exemplaires connus, était estimée entre 110'000 et 160'000 dollars.

