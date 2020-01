Les fake news sur le virus alimentent la panique

Une vidéo fallacieuse d'une personne mangeant une chauve-souris, des bilans exagérés, de prétendus remèdes miracles... un déluge de fausses informations sur l'épidémie de pneumonie virale se propagent sur les réseaux sociaux et alimentent les craintes des populations.

A Hong Kong, Phoebe, une médecin de 40 ans, se dit consternée par les messages reçus ces derniers jours sur le groupe formé par sa famille sur Whatsapp. «J'ai vu une information... qui conseillait d'utiliser un sèche-cheveux pour se désinfecter le visage et les mains ou de boire de l'eau chaude à 60 degrés pour rester en bonne santé», a raconté cette professionnelle médicale qui n'a donné que son prénom. «J'ai également vu un message sur Facebook recommandant aux gens de boire du Dettol (un désinfectant ménager)», a-t-elle ajouté.

En tant que spécialiste de la santé, elle sait qu'aucun de ces procédés n'est efficace et qu'ils peuvent même se révéler dangereux. Elle a donc mis en garde ses proches. Mais combien de messages de ce type circulent actuellement? Selon des chercheurs, ils pullulent sur internet et sur les applications de discussions en ligne.

Trois vagues de fake news

Depuis l'annonce début janvier de l'apparition de ce nouveau coronavirus dans la ville chinoise de Wuhan, les fausses informations ont envahi la toile. Cristina Tardaguila, spécialiste des médias au Poynter Institute, affirme que plus de 50 organisations effectuant dans 30 pays du «fact-checking» - vérification par des tiers de «fausse nouvelles» - ont répertorié «trois vagues» de fausses informations.

«Une concerne les origines du virus, une autre un faux brevet médicaments et une troisième la façon de le prévenir ou le soigner», a-t-elle expliqué.

Stéréotypes racistes

Les journalistes chargés du «fact-check» au sein de l'AFP ont recensé une multitude de fausses informations. L'une d'entre-elles, circulant au Sri Lanka, affirmait que les 11 millions d'habitants de Wuhan allaient mourir. Une autre que des produits alimentaires et des localités australiennes seraient contaminées par ce nouveau coronavirus, alors que de nombreuses publications prétendaient qu'une solution saline permet de se prémunir.

Certaines de ces fausses informations entretiennent les préjugés liés aux habitudes alimentaires en Chine ou les stéréotypes racistes. Une vidéo devenue virale montre une femme mangeant une chauve-souris avec des baguettes.

#CoronavirusOutbreak may be linked to bat soup sold at Wuhan market



It has been claimed that the deadly strain shares a common ancestor with a virus found only in fruit bats.



Bat soup is reported to be an unusual but popular dish particularly in Wuhanpic.twitter.com/prGVZshyQ0