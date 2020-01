Ferry bloqué à Marseille par des grévistes

Un millier de passagers à destination d'Alger n'ont pas pu monter à bord de leur ferry mercredi à Marseille (sud-est de la France), victimes du blocage des dockers contre la réforme des retraites mais aussi d'un mouvement de grève distinct, a-t-on appris auprès d'Algérie Ferries.

Le bateau qui devait partir à 12h vers Alger a été annulé, les passagers ne pouvant embarquer, a précisé à l'AFP une représentante à Marseille de la compagnie algérienne.

450 véhicules et plus de 900 personnes étaient attendus à bord du navire, qui partira au plus tôt samedi.

En milieu de journée, quelque 250 véhicules, soit environ 600 personnes qui devaient prendre ce navire, bloquaient les abords du port à Marseille en tentant d'y pénétrer, selon la police. Cette dernière est intervenue pour fluidifier la circulation.

Nombreux départs annulés

Un autre bateau de la compagnie qui devait partir jeudi à 12h pour la ville algérienne de Skikda a aussi déjà été annulé et reprogrammé à vendredi.

Les passagers n'ont pu embarquer en raison de l'opération «ports morts» lancée jusqu'à jeudi par les dockers de la CGT, syndicat en tête de la contestation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement français.

Ils étaient également bloqués par les marins grévistes de La Méridionale, qui protestent contre l'éviction actuelle de leur compagnie des dessertes entre le continent et l'île de Corse. A l'appui de cette revendication, ils bloquent depuis lundi les navires des deux compagnies. Face à ce mouvement, la plupart des départs de navires depuis Marseille vers la Corse mais aussi le Maghreb ont été annulés cette semaine.

Nantes-Saint-Nazaire, Le Havre, Marseille, La Rochelle, Bordeaux…

