Le feu détruit des tentes dans un camp de migrants

Un incendie s'est produit dans le camp de migrants surpeuplé de Samos, en Grèce. De nombreuses tentes ont été détruites et environ 200 personnes sont sans abri, selon les autorités. Le sinistre n'a pas fait de victime.

Le feu s'est déclaré dimanche soir «pendant des bagarres à l'intérieur (du camp, entre demandeurs d'asile)», a précisé un porte-parole. Selon le site internet de l'ONG Samos Volunteers, deux incendies se sont succédé à Samos : un premier «derrière des installations médicales» et un second en soirée au cours duquel «de nombreux conteneurs et tentes ont pris feu».

Surpeuplé et sordide

Comme tous les camps des cinq îles de la mer Egée, en face de la Turquie, le camp de Samos est surpeuplé et sordide. Il réunit environ 7000 personnes, pour une capacité normale d'à peine 650 places.

Another fire broke out at a refugee facility on the Greek island on #Samos this morning. All employees have evacuated the site that is hosting more than 6,500 asylum seekers. Following last night’s fire, many shelters were destroyed. pic.twitter.com/anxdeW8LPe