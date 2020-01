Feux de forêts: le premier ministre très critiqué

Le Premier ministre australien Scott Morrison a essuyé dimanche de vives critiques des pompiers pour sa communication et sa gestion de crise. Les feux de forêts qui sévissent depuis septembre ont déjà fait 24 morts, dont trois soldats du feu.

Depuis samedi, tourne en boucle sur les réseaux sociaux la vidéo de la tirade d'un pompier, Paul Parker, 57 ans, contre le chef du gouvernement. On le voit au volant de son camion de pompiers ralentir en voyant une caméra de télévision puis s'arrêter en insultant par la fenêtre le Premier ministre conservateur comme s'il était présent.

Wow - I’ve only just seen the extended footage of the comments from the fireys in #Nelligan. What absolute heroes. If we survive the #firecrisis, these are the people we will owe it to - not the prime minister or anyone from the Liberal Party. #auspol https://t.co/fgbjfeRUVh