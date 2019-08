Fiodor, premier robot humanoïde, file vers l'ISS

La Russie a lancé jeudi une fusée transportant Fiodor, son premier robot humanoïde, vers la Station spatiale internationale (ISS). Il s'agit d'un séjour-test en vue d'utiliser de telles machines pour explorer l'espace lointain.

Fiodor, qui porte le numéro d'identification Skybot F850, a décollé à bord d'une fusée Soyouz à 5h38 depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan. Il doit arriver sur l'ISS samedi et y rester dix jours, jusqu'au 7 septembre.

Liftoff!????#SoyuzMS14 uncrewed vehicle with a 'droid' #SkybotF850 launched from Baikonur, Kazakhstan. This is a test flight for crewed flights for International Space Station in 2020.

Skybot is sitting in pic9 with zero-G indicator.

(Screenshots from Roscosmos via @NASA TV.) pic.twitter.com/miPE4KUeCI