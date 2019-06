Fonds publics: la femme de Netanyahu est coupable

Initialement inculpée en juin 2018 pour fraude et abus de confiance, Sara Netanyahu a négocié un accord qui a été accepté par le tribunal. Elle a finalement été reconnue coupable d'avoir exploité les erreurs d'une autre personne et est condamnée à seulement payer une amende ainsi que des frais de dédommagement.

Elle devra payer une amende de 10'000 shekels (2775 francs) ainsi qu'un remboursement à hauteur de 45'000 shekels (12'500 francs) à l'Etat. L'épouse du Premier ministre avait été initialement inculpée de fraude et d'abus de confiance pour avoir fait passer pour près de 100'000 dollars (environ autant de francs) de repas aux frais du contribuable en affirmant, faussement, qu'il n'y avait pas de cuisinier à la résidence officielle du Premier ministre.

Mauvais traitements

Les accusations de fraude, qui auraient pu entraîner une lourde sanction, ont été ainsi abandonnées. Son procès avait été ouvert en octobre 2018. Sara Netanyahu, 60 ans, avait par le passé fait face à d'autres accusations. En 2016, un tribunal de Jérusalem avait accordé des dommages et intérêts à un ancien majordome de Benjamin Netanyahu qui avait accusé le Premier ministre et son épouse de mauvais traitements. Son époux, auprès duquel elle joue un rôle important, doit, lui, être entendu début octobre pour répondre d'accusations de «corruption», «fraude» et «abus de confiance» dans trois affaires. (ats/nxp)