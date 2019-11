La France, «premier pays» pour les demandes d'asile

Pour la première fois depuis le début de la crise migratoire en 2015, la France a dépassé l'Allemagne pour devenir le «premier pays» pour les demandes d'asile en Europe, une «anomalie», a affirmé jeudi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

«On constate que la France est devenue depuis le 20 octobre le premier pays de demandeurs d'asile d'Europe, alors même que les entrées en Europe continuent de baisser. Ce qui est donc une anomalie statistique, sur laquelle nous devons travailler», a expliqué M. Castaner après un entretien avec son homologue géorgien Vakhtang Gomelauri.

Dans un mouchoir de poche

Au plus fort de la crise, nourrie par les flux créés par le conflit syrien, la France enregistrait 80'075 demandes d'asile selon les chiffres de l'Office français de protection des réfugiés (Ofpra) tandis que l'Allemagne recevait quelque 890'000 demandes, soit plus de dix fois plus.

Aujourd'hui, les deux pays «se tiennent dans un mouchoir de poche» mais le fait que la France dépasse l'Allemagne est «symbolique», confie à l'AFP une source du ministère de l'Intérieur. Selon cette source, 120.900 demandes avaient été enregistrées en France au 17 novembre, contre 119.900 en Allemagne. L'an dernier encore, 184.000 personnes avaient demandé l'asile en Allemagne contre 123.000 en France.

???????????????? 6 mois après mon déplacement à Tbilissi, je reçois @Place_Beauvau mon nouvel homologue géorgien Vakhtang Gomelauri.

Nos défis communs sont nombreux, notamment en matière de lutte contre l'immigration irrégulière.

Nos efforts portent leurs fruits : nous les amplifions encore. https://t.co/j6V6ec31zq pic.twitter.com/daNgd5IjxM — Christophe Castaner (@CCastaner) November 21, 2019

Ce renversement s'explique notamment par le fait que la France accueille «une demande de rebond», à savoir que les personnes migrantes ayant «échoué ailleurs viennent introduire une requête» en France, souligne cette source. «C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés au niveau européen pour une réforme de l'asile et de Schengen.»

Plusieurs mesures

Pour renverser la tendance et faire baisser cette demande d'asile - qui devrait augmenter de «10 à 15%» en 2019 en France selon une autre source au ministère de l'Intérieur - le gouvernement a proposé plusieurs mesures début novembre dans le cadre de son plan immigration.

Il proposait notamment d'accélérer le traitement des demandes d'asile, d'instaurer un délai de carence de trois mois dans l'accès à la Sécurité sociale pour les demandeurs d'asile ou encore de prendre des mesures d'éloignement dès le refus du dossier à l'Ofpra, sans attendre l'étude d'un éventuel recours. (afp/nxp)