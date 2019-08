Fusillade «à l'aveugle» au Texas, cinq victimes

Au moins cinq personnes ont été tuées par un homme qui a tiré au hasard sur des automobilistes dans la ville texane d'Odessa (sud), avant d'être lui-même abattu par la police samedi.

«Nous avons au moins 21 victimes, 21 victimes par balles et au moins cinq décès à ce stade», a déclaré aux journalistes un porte-parole de la police de la ville d'Odessa, sans qu'il soit clair si le chiffre de 21 «victimes» se référait seulement aux blessés ou bien s'il incluait aussi les personnes tuées.

Odessa police chief says at least 5 people were killed and 21 injured after a mass shooting in Odessa, Texas, in a "horrific" day. pic.twitter.com/kzDB7CeJS9

Selon le maire de la ville voisine de Midland interrogé sur Fox News, trois policiers figurent parmi les blessés. Cette énième fusillade intervient moins d'un mois après qu'un tireur a abattu 22 personnes dans une autre ville du Texas, à El Paso, à environ 500 kilomètres à l'ouest d'Odessa.

La police de cette ville d'environ 100'000 habitants avait dans un premier temps fait état d'«un individu (possiblement deux) en train de rouler dans Odessa en tirant sur les gens au hasard». Elle avait demandé aux habitants de ne pas prendre la route et de faire extrêmement attention.

La fusillade a débuté à un barrage de police. Le tireur a par la suite tiré au hasard sur des automobilistes et a «pris en otage un camion de la poste». Le suspect a tiré sur des véhicules sur l'autoroute I-20, entre Odessa et la ville voisine de Midland, criblant de balles plusieurs voitures.

«Enrayer cette épidémie»

Il a ensuite été abattu lors d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre. Le président Donald Trump a indiqué sur Twitter qu'il avait été briefé sur cette fusillade: «Le FBI (la police fédérale, ndlr) et les forces de l'ordre sont pleinement engagés», a-t-il assuré.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow.