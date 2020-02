Fusillade dans une brasserie, sept morts

Au moins sept personnes ont été tuées dans une fusillade mercredi dans l'enceinte d'une brasserie de bière dans le nord des États-Unis, a rapporté le journal «Milwaukee Journal Sentinel». Le tireur présumé est lui aussi décédé.

UPDATE: Seven dead including shooter in rampage at Molson Coors.

Donald Trump a lui déclaré mercredi que cinq personnes avaient été tuées par «un horrible assassin» dans cette fusillade. «Un horrible assassin a ouvert le feu dans l'usine de la société de brassage Molson Coors, prenant la vie de cinq personnes, en blessant d'autres, certaines gravement», a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

La police de Milwaukee, la plus grande ville de l'État du Wisconsin où se sont déroulés les faits, a tweeté intervenir sur un «événement grave» et a demandé au public de se tenir à distance. Les autorités n'ont confirmé aucun bilan de victimes.

MPD is investigating a critical incident in the 4000 block of W. State Street. Please stay clear of the area at this time.