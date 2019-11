La gauche brésilienne retrouve son leader

Les cris de «Lula libre» et les pétards ont résonné dans la nuit du 7 novembre dès que la décision de la Cour suprême était connue. En votant pour que les condamnés ne soient incarcérés qu’après l’épuisement de tous les recours judiciaires, les ministres de la Cour ont chamboulé la situation politique au Brésil. Car le prisonnier le plus célèbre a bénéficié dès le lendemain de cette décision et Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, est apparu souriant, le poing levé, sur toutes les télévisions du pays à 17 h 40 vendredi 8 novembre. Accompagné de la sociologue Rosângela da Silva, qu’il a présentée comme sa future épouse, le leader historique de la gauche est de suite revenu à la politique en promettant de «reprendre le combat avec encore plus d’énergie».

Il allait le démontrer dès le lendemain en réalisant un meeting devant le bâtiment du syndicat des métallurgistes où une foule de militants vêtus en rouge s’était massée pour l’écouter. Rosa, militante du Parti des travailleurs à Rio de Janeiro, avait pris le bus dès l’annonce de sa libération et a ressenti «une émotion énorme. J’ai connu deux fois cette émotion: lorsque Lula a gagné la présidence en 2003 et lors de sa libération ce week-end. Les deux fois, ces victoires ont été la conséquence d’une longue lutte.» Il y avait tellement de monde dans la rue du syndicat que Rosa n’a pas pu écouter le discours de Lula, mais elle considère que «les militants ont compris que la priorité à présent est de combattre Bolsonaro, car les conséquences de sa politique sont trop graves».

L’ancien président a durement critiqué la politique menée par son successeur, et en premier lieu la politique économique. «J’ai vu les dernières statistiques: 13,5 millions de Brésiliens sont désormais en extrême pauvreté, le retour de la faim, tout cela était du passé pendant nos gouvernements», a tonné l’ancien président, qui n’oublie jamais de souligner que 30 millions de Brésiliens étaient sortis de la pauvreté pendant ses deux mandats. Le Chili a été souvent évoqué dans son discours. «Pour être l’inspiration de la politique ultralibérale de l’actuel ministre de l’Économie Paulo Guedes et le centre d’une contestation populaire que nous devons reproduire ici au Brésil», a estimé l’ancien président.

Je pense que nous allons assister à présent à ce duel Lula-Bolsonaro que le Brésil n’a jamais eu Mauricio Santoro, Politologue

À chaque appel à la mobilisation, les personnalités – représentantes des différents courants de la gauche brésilienne et présentes à ses côtés sur la scène – applaudissaient à tout rompre. «Lula est notre leader à tous et la figure qui nous a manqué pour construire une véritable opposition à Bolsonaro», a affirmé Guilherme Boulos, candidat à la présidentielle pour le parti de gauche PSOL et coordinateur du mouvement social des Sans Toits (MTST).

Le gouvernement Bolsonaro a été aussi pris de surprise par le retour de Lula. Le président a choisi de ne pas commenter, avant d’affirmer qu’il ne souhaitait pas «donner de munitions à une canaille momentanément libre, mais chargée de culpabilité». Selon le journal «La Folha de São Paulo», ses conseillers l’auraient incité au silence et à la mesure alors que les manifestations organisées par des mouvements de droite contre la libération de Lula n’ont été guère suivies ce week-end.

«Mais Bolsonaro va forcément partir à l’attaque, c’est même l’occasion pour lui de reprendre un peu la main alors que son gouvernement déçoit. Car si Lula est très populaire, il est aussi détesté par une autre partie de la population. Je pense que nous allons assister à présent à ce duel Lula-Bolsonaro que le Brésil n’a jamais eu», considère le politologue Mauricio Santoro, attaché à l’Université de Rio de Janeiro. Reste une inconnue: le rôle de la justice. Lula est cité dans plusieurs affaires, mais le président Bolsonaro et ses fils doivent aussi affronter les conséquences de leurs liens troubles avec le crime organisé à Rio de Janeiro. Des deux côtés de l’échiquier politique, et pour des raisons bien différentes, la justice peut encore se mêler grandement de la marche du pays.