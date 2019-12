Gorbatchev hospitalisé pour une pneumonie

Russie En mai 1985, le secrétaire général du Parti communiste d'URSS lançait la «glasnost» et la «perestroïka», qui finiront par faire éclater l'empire soviétique. Plus...

Russie Le dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, a appelé au «dégel» des relations entre la Russie et les Occidentaux, au plus bas depuis le début de la crise ukrainienne. Plus...