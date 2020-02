Greenpeace bloque le siège de BP à Londres

Des militants de l'ONG Greenpeace ont bloqué mercredi matin le siège de BP à Londres à l'aide de panneaux solaires et de barils de brut pour marquer l'entrée en fonction du nouveau patron du géant pétrolier.

L'ONG entend mettre la pression sur Bernard Looney, dont c'est le premier jour comme directeur général, afin que BP, qui tire ses confortables profits des énergies fossiles, fasse davantage d'efforts pour le climat.

Une centaine de militants se sont regroupés à partir de 03H00 du matin locales dans le quartier huppé de la capitale où BP a ses locaux, déployant 500 panneaux solaires et entravant les portes d'accès avec des barils de pétrole souillés.

"Around 100 environmental activists took 500 solar panels to the central London building at 3am on Wednesday as Bernard Looney prepared to take up his new role." #BPShutdown https://t.co/XxXtbXf7Mq

Un porte-parole du groupe, interrogé par l'AFP, a indiqué que l'ONG était toujours présente en fin de matinée et que la police était également sur les lieux. BP a décidé par mesure de précaution de fermer temporairement son siège.

Greenpeace activists are still locked on to a dirty oil barrels outside BP's headquarters in London. BP is spending $71 billion digging up new oil and gas. It's time to switch to 100% renewables or shut down! #BPShutdown #deepwaterhorizon #NoMoreOil #ren… https://t.co/SJsDIn1snc pic.twitter.com/qSbGcSfa5N