Grève des pilotes: près de 100% des vols annulés

«Nous n'avons pas d'autre choix que d'annuler presque 100% de nos vols», indique le transporteur dans un communiqué. Cette grève risque d'affecter des dizaines de milliers de voyageurs puisque la compagnie opère environ 850 vols par jour au Royaume-Uni, en grande partie au départ des aéroports londoniens d'Heathrow et Gatwick.

Les pilotes de British Airways (BA) sont en grève lundi, la toute première de leur histoire, en raison d'un conflit sur les salaires, une action qui va affecter des dizaines de milliers de voyageurs. Les membres du syndicat de pilotes Balpa débrayeront lundi et mardi, prévoyant une autre journée d'action le 27 septembre si aucun accord n'est trouvé.

There is Industrial Action planned by the pilots’ union, BALPA on 9 and 10 September 2019. We apologise for the significant impact this will have on our flights. If your flight is cancelled, please don’t go to the airport. For the latest info, visit https://t.co/rPEgyOeVyh.