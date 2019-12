Grève nationale: 245 manifestations prévues

La France se prépare à une grande grève jeudi, en particulier dans les transports, pour forcer le président français Emmanuel Macron à abandonner son projet de réforme des retraites. Plus de 245 rassemblements et manifestations sont prévus.

Le ministre français de l'intérieur Christophe Castaner a dit mercredi s'attendre à la présence de «black blocs» et de «gilets jaunes radicaux» dans les cortèges, «quelques centaines» à Paris et «peut-être quelques milliers sur l'ensemble du territoire national».

Face à «la difficulté des casseurs», la préfecture de police de Paris a mobilisé 6000 policiers et gendarmes. Par ailleurs 180 motos, «un chiffre maximal dont nous sommes capables», seront déployées, a précisé mercredi le préfet de police. «Nous serons extrêmement mobiles», a-t-il ajouté.

«Nous savons qu'il y aura beaucoup de monde dans les manifestations et nous connaissons les risques [...] J'ai demandé que, systématiquement, dès qu'il y aura des désordres, des émeutes urbaines, des violences, nous puissions interpeller tout de suite», avait indiqué plus tôt Christophe Castaner sur BFMTV.

Français favorables à la réforme

Plusieurs sondages ont montré que si les Français sont favorables à une réforme des retraites, une majorité soutient également la grève, dans un pays qui sort de la forte fronde sociale des «gilets jaunes» à la fin 2018 et au début 2019. Cheminots, enseignants, étudiants, policiers, éboueurs, avocats, partis d'opposition et «gilets jaunes» appellent à la mobilisation.

La grève s'annonce particulièrement suivie dans les transports parisiens, où 11 des 14 lignes de métro seront fermées, et ferroviaires, la compagnie SNCF prévoyant l'annulation de 90% des trains à grande vitesse (dont les Eurostars et Thalys) et 80% des trains régionaux. Le mouvement pourrait durer plusieurs jours, les syndicats ayant appelé à une grève illimitée.

Dans les airs, Air France a annulé 30% de ses vols domestiques, 15% des moyen-courriers. La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé mercredi l'annulation de 233 vols intérieurs et moyen-courriers. Ryanair a également annoncé des annulations sans donner de précisions.

Dans les écoles, un taux de grève de 55% est prévu nationalement, et de 78% à Paris, selon le ministère français de l'éducation.

(ats/nxp)