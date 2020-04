Guéri du virus, Boris Johnson est de retour

Boris Johnson reprend les rênes du pays ce lundi. Au repos depuis le 12 avril à Chequers, la résidence de campagne officielle du premier ministre, il a eu besoin de deux semaines pour se remettre du coronavirus, contracté déjà quinze jours plus tôt.

S’il a recommencé à travailler la semaine dernière, son retour est attendu avec impatience. Lors des conférences de presse quotidiennes sur le coronavirus, ses remplaçants n’ont pas fait bonne impression, alliant manque de professionnalisme et d’humanité. Surtout, alors que les autorités ont annoncé dimanche le décès de 20 732 personnes depuis le début de l’épidémie, lui seul est en mesure de prendre les décisions attendues de tous: quand et comment alléger le confinement imposé depuis le 23 mars aux Britanniques?

Selon le quotidien «The Telegraph», le premier ministre serait opposé à un retour rapide à la normale afin d’éviter une seconde phase de réinfection. Peut-être du fait de son passage en soins intensifs. Lors d’une réunion vendredi avec son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, et le responsable des Finances, Rishi Sunak, il aurait indiqué être surtout préoccupé par «une seconde poussée» de l’épidémie et aurait même cité l’ancien consul romain Cicéron: «La santé des personnes est la loi suprême.»

Des étrangers bienvenus

Mais surtout, Boris Johnson pourrait être rattrapé par le sujet qui l’a conduit au pouvoir: le Brexit. Le 17 avril, le tabloïd «The Daily Mail» a titré en une de son site internet (environ 13 millions de visiteurs quotidiens): «Les Roumains à la rescousse». Une coopérative d’agriculteurs a en effet affrété un Airbus A320 pour faire venir en urgence «150 cueilleurs roumains d’une importance capitale». «Pour ce genre de travail, vous devez avoir des gens expérimentés qui savent ce qu’ils font», explique son responsable Anthony Gardiner. «Ils aideront les nouveaux venus britanniques à travailler rapidement et à respecter les règles sanitaires et sécuritaires.»

Voir le «Daily Mail» promouvoir l’arrivée de travailleurs étrangers est assez stupéfiant. Dirigé depuis 2018 par l’europhile Geordie Greig, il s’était révélé sous son prédécesseur Paul Dacre comme un féroce opposant à la liberté de circulation européenne, un critique récurrent de la forte immigration de citoyens d’Europe de l’Est et l’un des plus fervents partisans de la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

La crise du Covid-19 met plus que jamais en évidence le besoin de main-d’œuvre faiblement qualifiée européenne. Or, celle-ci devrait se tarir à la fin de la période de transition, pour le moment prévu pour le 31 décembre 2020 et que Londres refuse catégoriquement de repousser. Les travailleurs européens devront alors postuler pour l’un des rares visas de travailleurs saisonniers agricoles prévus par le Ministère de l’intérieur.

Preuve que la réflexion autour du Brexit demeure sensible, le titre de l’article a été rapidement modifié pour devenir bien plus neutre, sans doute en réponse aux commentaires incendiaires de la plupart des lecteurs.

Malaise

Motif de malaise bien plus grand, le directeur des Services diplomatiques, Simon McDonald, a indiqué mardi dernier que la non-participation du Royaume-Uni à une commande groupée de systèmes de ventilation organisée par l’UE «était une décision politique». Le gouvernement a refusé de postuler car «nous avions quitté l’UE le 31 janvier».

Le diplomate s’est rétracté quelques heures plus tard, sans convaincre personne: le Royaume-Uni avait été représenté à plusieurs réunions européennes lors desquelles la commande avait été abordée, et l’UE a officiellement annoncé que Londres était au courant de la commande. Même si le matériel n’a pas encore été livré aux pays de l’UE, savoir que les dirigeants britanniques choisissent de faire passer leur idéologie «brexitienne» avant la protection de la vie de leurs concitoyens s’avère problématique.

Boris Johnson devra ainsi prouver aux Britanniques qu’il est dénué de tout cynisme politique alors que l’épidémie a fait plus de 20 000 morts. Surtout que sa propagation étant décalée dans le temps par rapport à ses voisins européens, le Royaume-Uni pourrait bien dépasser au cours des deux prochaines semaines les tristes bilans enregistrés par l’Italie, l’Espagne et la France.