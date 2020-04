Les gymnasiens devront porter le masque dans le bus

Relâcher progressivement l'étau pour permettre la relance de l'économie: le Premier ministre a présenté mardi un plan de déconfinement partiel à partir du 11 mai, sur mesure selon les territoires et sous conditions, dans la hantise d'un deuxième assaut du coronavirus.

«Nous allons devoir vivre avec le virus», a prévenu en préambule Edouard Philippe à l'Assemblée nationale, devant un hémicyle clairsemé - distanciation sociale oblige. Il a écarté tout retour immédiat au monde d'avant, après six semaines de restrictions sévères.

«Protéger les Français sans immobiliser la France», a résumé le chef du gouvernement en annonçant la fin des attestations: «Il sera à nouveau possible de circuler librement» - sauf pour des déplacements de plus de 100 km.

#Déconfinement : il sera à nouveau possible de circuler librement, sans attestation, sauf pour les déplacements à plus de 100 km du domicile, qui ne seront possibles que pour un motif impérieux, familial ou professionnel. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 28, 2020

Eviter l'écroulement

Il faut bien déconfiner pour éviter «le risque d'écroulement» de l'activité économique et de l'emploi, mais «progressivement, prudemment» et encore, «si les conditions sont réunies» et que le nombre de cas et d'hospitalisations continue de baisser.

Et «si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai» ou alors «plus strictement», a-t-il prévenu. La situation sanitaire sera étudiée localement, département par département, différenciés en «vert» ou «rouge».

Aucune mesure ne permettra d’endiguer cette épidémie si les Français ne les appliquent pas. Si la chaîne virale n’est pas remplacée par une chaîne de solidarité. À partir du 11 mai, le succès ne reposera pas sur la seule autorité de l’État mais sur le civisme des Français. pic.twitter.com/jZSXOnNQBh — Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 28, 2020

Pas de plage

Mais pour tous: ni bar ni restaurant, ni cinéma, pas de festival ni de grande manifestation sportive au-delà de 5000 personnes, et surtout pas de week-end à la plage, a-t-il averti, brisant net les espoirs de liberté retrouvée.

Dans le meilleur des cas, le chef du gouvernement a donc présenté une première phase courant du 11 mai à début juin, qui sera suivie d'une deuxième «jusqu'à l'été», assorties de nombreuses exceptions.

Pour ce premier train de mesures, les parents pourront, s'ils le souhaitent, renvoyer les bébés en crèches (par groupes de dix maximum) et les enfants en maternelle et à l'école primaire dès le 11 mai.

Il nous faut éviter les rassemblements, qui sont autant d’occasions de propagation du virus. Les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans des lieux privés seront donc limités à 10 personnes. #déconfinement — Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 28, 2020

Ecoles

Mais ce n'est qu'à partir du 18 mai, dans les départements peu infectés, que la réouverture des collèges sera envisagée, en commençant par les 6e et 5e. La suite ne pourra être considérée que fin mai notamment pour les lycées.

En revanche tous les marchés alimentaires et les commerces pourront rouvrir leurs portes, à l'exception des cafés, bars et restaurants dont le sort sera revu le 2 juin. Pour le monde du travail, Edouard Philippe a «demandé avec insistance» aux entreprises de maintenir le télétravail autant que possible et de veiller à équiper les salariés en masques dans le cas contraire. Masques qui seront rendus obligatoires dans les transports publics, et jugés désormais «préférables» dans de nombreux cas, après avoir été déconseillés depuis mars.

Relancer l'économie

L'enjeu est de taille: relancer l'économie sans déclencher une deuxième flambée de l'épidémie qui avait fait, lundi soir, 23'293 morts en France ( 437 en 24 heures). En revanche, le nombre de patients en réanimation continue de décroître.

Un projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire de deux mois, jusqu'au 24 juillet, sera par ailleurs présenté samedi en Conseil des ministres et examiné la semaine prochaine au Parlement. Cette loi permet de prendre par décret des mesures - et des sanctions - organisant le confinement, de restreindre la circulation et de limiter les rassemblements.

Après le discours du Premier ministre, le plan devait être débattu pendant 2 heures 30 par les 75 députés physiquement présents, puis soumis au vote.

Traçage plus tard

En revanche le Premier ministre a reporté le débat sur le projet sensible du traçage des données mobiles StopCovid et annoncé un «vote spécifique», lorsque l'application «fonctionnera et avant sa mise en oeuvre».

Approuver ou non ce plan de déconfinement sera «probablement l'une des décisions les plus lourdes qu'un parlementaire aura eues à prendre depuis la Seconde Guerre mondiale», selon le dirigeant PS, Olivier Faure.

La majorité présidentielle risque d'être seule à voter pour: les oppositions de droite comme de gauche ont dénoncé un vote sous pression, alors qu'elles découvraient les mesures en même temps que le reste des Français. Grâce à sa confortable majorité, le vote ne devrait cependant être pour le gouvernement qu'une formalité. (ats/nxp)