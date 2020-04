Helmut Fritz revisite «Ça m'énerve» à la sauce Corona

Tout le monde se souvient du tube «Ça m’énerve» fredonné dans les années 2000 par Helmut Fritz avec un accent allemand copié sur Karl Lagerfeld. Le chanteur l'a remis au goût du jour dans une vidéo publiée sur YouTube, ceci afin de coller au quotidien des Français condamnés au confinement et de soutenir le personnel soignant à qui il dédie d'ailleurs sa nouvelle version.

«Paris est désert, ils sont tous à la maison, moi aussi j’ai l’air d’un c**, ça m'énerve »; «Pharmacie, rue de Grenelle, je demande un masque et du gel, mais on vit dans quel époque parce qu'il y a la rupture de stocks! ça m'éneeeerve! », chante-t-il à tue-tête. Ou bien «t'enfileras ton jogging, t’éternueras dans ton coude ...» sans oublier le refrain: «le rouge à lèvres, c'est fini, pas le temps, y a les gosses!». On l'aura compris: la nouvelle version «coronavirus» est toujours aussi désopilante.

L'humour est donc toujours au rendez-vous pour le plus grand bonheur des internautes qui ont remercié le chanteur de les avoir fait rire. «L’hymne national du coronavirus», écrit l'un d'eux. Enooooorrrrrme ça fait du bien ... vive Helmut, renchérit un autre. Ou encore: «Je te kiffe helmut fritz, tu as fais ma journée».

Pour la fine bouche et parce que cela passe toujours bien même des années plus tard, voici le tube original du chanteur qui date de 2009.