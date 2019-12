Heurts dans un grand magasin à la veille de Noël

Policiers anti-émeute et manifestants pro-démocratie se sont affrontés mardi soir dans un centre commercial de Hong Kong à la veille de Noël. Les contestataires ont appelé à des rassemblements éclair pendant la période des fêtes.

La police a repoussé à coups de matraque et de gaz au poivre les manifestants après que des policiers en civil ont arrêté plusieurs d'entre eux à l'intérieur du centre Harbour City, situé dans l'un des quartiers commerçants les plus animés de la ville.

Les nombreux centres commerciaux de Hong Kong sont régulièrement le théâtre de manifestations de plus en plus violentes depuis le début du mouvement de contestation qui secoue le territoire autonome depuis six mois.

#NOW #HongKong - dozens of riot police stormed into Harbour City, pointing their projectile launchers at people. #HongKongprotesters called for demonstrations at numerous shopping malls across Hong Kong on #ChristmasEve. At least 1 young man was hit and injured by baton here. pic.twitter.com/814fY5su8F — Phoebe Kong ??? (@phoebe_kongwy) December 24, 2019

Commerces visés

La violence avait baissé d'intensité depuis un mois. Mais des sites internet utilisés par les militants les plus radicaux ont appelé à des manifestations ponctuelles pendant la période de Noël et du Nouvel An, en particulier dans les zones commerciales.

Des centaines de militants vêtus de noir se sont massés à Harbour City mardi soir en clamant des slogans. La situation a dégénéré quand des policiers en civil ont été repérés et encerclés par la foule qui leur a lancé des projectiles et des quolibets.

CHRISTMAS EVE: Hong Kong protesters and police are clashing at Harbour City, a shopping mall normally busy around Christmas time #HongKongProtests pic.twitter.com/ymr2oOYsKt — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 24, 2019

La police anti-émeute est alors intervenue, l'un des policiers visant même les manifestants avec un fusil, et des commerçants ont vite fermé boutique. Des incidents similaires se sont produits mardi soir dans au moins trois autres endroits de la ville.

Hongkong : des heurts dans un centre commercial avant Noëlhttps://t.co/HHmRPW1MKo — Georges (@nimbus27) December 24, 2019

Grave crise

A Hong Kong, où vit une importante communauté chrétienne, la soirée de Noël est traditionnellement très animée dans les bars et autres commerces. Mais cette année, les autorités ont décidé de ne pas transformer certaines rues en zones piétonnes, comme les années précédentes, de peur que les contestataires n'en profitent pour se rassembler.

L'ex-colonie britannique traverse depuis juin sa crise la plus grave depuis sa rétrocession à Pékin en 1997, avec des manifestations monstres et des actions coup de poing, souvent accompagnées d'affrontements avec la police. Les manifestants exigent des réformes démocratiques.

Début décembre, quelque 800'000 manifestants pro-démocratie selon les organisateurs (183'000 selon la police) avaient défilé sans incident notable. Les organisateurs de cette marche ont demandé l'autorisation de faire de même le 1er janvier.

Le mouvement est né d'un projet de loi qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. L'exécutif local pro-Pékin a renoncé à ce projet, mais les manifestants ont élargi leurs revendications pour obtenir des élections libres et plus de démocratie face à une mainmise grandissante de Pékin. (ats/nxp)