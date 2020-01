L'homme radicalisé blessé par la police est inculpé

Un homme fiché pour radicalisation et souffrant de troubles psychiques, blessé par balles par des policiers français qu'il menaçait dimanche dans l'est de la France, a été inculpé et placé en détention provisoire mardi, a annoncé la justice française.

Né en 1989, «l'auteur de l'attaque des policiers a été mis en examen (inculpé) pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et placé en détention provisoire» à l'issue de sa garde à vue, a expliqué à l'AFP le procureur de la République de Metz (est), Christian Mercuri.

Le magistrat avait précédemment souligné que le parquet antiterroriste basé à Paris, avec qui il avait «pris attache» dès dimanche, «n'entend(ait) pas se saisir de l'affaire». Le parquet de Metz en reste donc chargé.

Dimanche midi, l'homme inculpé, connu aussi pour des troubles psychiques, a été blessé dans un quartier populaire de Metz par des policiers qui lui ont tiré dessus alors qu'il les menaçait avec un grand couteau en criant «Allah Akbar». Il a été touché à la cuisse et a dû être opéré.

Il a ensuite été transféré «dans une unité médicale pénitentiaire», a indiqué Christian Mercuri.

Un deuxième homme de son entourage, qui avait été interpellé dimanche après-midi, a été relâché sans aucune charge contre lui, a également indiqué le procureur. (afp/nxp)