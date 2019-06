Huit alpinistes ont disparu au Nanda Devi

Des dizaines de secouristes étaient samedi à la recherche de huit alpinistes portés disparus sur la deuxième plus haute montagne de l'Inde, la Nanda Devi (7826 mètres), ont indiqué des responsables indiens.

Il s'agit de quatre Britanniques, deux Américains, un Australien et un Indien qui devaient gravir l'arête est de la Nanda Devi, proche de la Chine, et revenir à leur camp de base le 26 mai.

«Le mauvais temps ralentit les opérations»

Mais la cordée, conduite par le Britannique Martin Moran, qui a déjà escaladé avec succès cette montagne plusieurs fois, n'a pas donné signe de vie au camp de Munsiyari, dans l'Etat indien d'Uttarakhand, après avoir commencé à grimper le 13 mai.

«Nous avons mobilisé des ressources pour les localiser quand ils ne sont pas retournés au camp (à la date prévue du 26 mai) ,mais le mauvais temps ralentit les opérations», a indiqué a l'AFP Jogdande, un magistrat du district de Pithoragarh où se trouve la Nanda Devi.

De fortes pluies et des chutes de neige qui ont duré une semaine dans la région ont rendu difficile la surveillance aérienne, a souligné Vijay Kumar Jogdande.

Dix sommets de plus de 7000 mètres

Des centaines d'alpinistes viennent du monde entier en Inde chaque année pour tenter l'ascension de sommets qui font partie de la chaîne de l'Himalaya.

L'Inde a sur son territoire dix sommets de plus de 7000 mètres, dont le troisième plus haut du monde, le Kangchenjunga, coincé entre Inde et Népal.

Quatre Indiens figuraient parmi les 11 alpinistes qui sont morts en tentant de vaincre l'Everest au cours de la saison écoulée, qui a pris fin cette semaine.

(afp/nxp)