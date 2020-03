Au moins huit morts après des tornades

Au moins huit personnes sont mortes lorsque de violentes tornades ont frappé le Tennessee, notamment la région de Nashville, la capitale de la musique country aux Etats-Unis, a indiqué mardi à l'AFP une responsable des services d'urgence de l'Etat. «Huit (décès) ont pour l'instant» été enregistrés dans quatre comtés de cet Etat du sud-est des Etats-Unis, a indiqué Melisa Hucks, de l'Agence de gestion des urgences du Tennessee (TEMA).

«Nashville souffre»

Des images diffusées par les médias locaux montraient des bâtiments entièrement détruits après le passage des tornades dans la nuit de lundi à mardi. Des arbres et des poteaux électriques ont été arrachés et des maisons éventrées. «Nashville souffre, et notre communauté a été dévastée», a tweeté le maire, John Cooper.

Nashville is hurting, and our community has been devastated. My heart goes out to those who have lost loved ones. Be sure to lend a helping hand to a neighbor in need, and let's come together as a community once more. Together, we will get through this and come out stronger.