Il réceptionne un bambin tombé d'un immeuble

La vidéo d'un jeune homme réceptionnant in extremis une petite fille tombée du deuxième étage d'un immeuble à Istanbul est devenue virale sur les réseaux sociaux, les internautes saluant un geste «héroïque».

La petite fille est sortie indemne de l'incident.

Les faits se sont déroulés jeudi dernier dans un quartier populaire du district de Fatih, sur la rive européenne d'Istanbul, mais les images n'ont été publiées que cette semaine par l'agence de presse turque Dogan.

Footage shows an Algerian immigrant catching a toddler falling from an apartment window in Turkey. The little girl was not injured in the fall.



For more news and videos, head here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/dpSr4vxNAW