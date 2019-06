Ils veulent une «justice immédiate»

Les autorités indiennes ont déployé mardi des centaines de renforts policiers et suspendu internet dans une ville du nord du pays, qui connaît une flambée de tensions intercommunautaires après le meurtre d'une fillette.

Le corps de la fille de deux ans, issue d'une famille hindoue, a été découvert au début du mois en état de décomposition dans une décharge publique d'une petite ville du district d'Aligarh (Uttar Pradesh, nord). Selon les enquêteurs, elle a été tuée par deux hommes, de confession musulmane, en représailles à un prêt de 10'000 roupies (127 euros) non remboursé par son grand-père.

Des groupes de droite hindoue ont mené des manifestations dans la commune de Tappal, dont la victime était originaire, pour réclamer une «justice immédiate» contre les responsables de ce meurtre.

