Un immeuble s'effondre à Jakarta, bilan inconnu

Un immeuble de cinq étages s'est en partie effondré lundi à Jakarta, faisant au moins huit blessés, rapporte la télévision locale qui fait état de personnes coincées à l'intérieur. Les secouristes étaient à pied d'oeuvre pour évacuer les blessés sur des civières.

On ignore dans l'immédiat si l'accident a fait des morts, et s'il est lié ou non aux inondations qui ont fait plus de 60 morts la semaine dernière dans la région de la capitale indonésienne.

A four story building on Jalan Letjen Katamso, W. Jakarta collapsed at 9.20 this morning. Authorities are trying to evacuate people who are trapped inside. Photo: Jakarta Fire Agency pic.twitter.com/P8zsG2ASHC