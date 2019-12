Impeachment: Trump tempête contre l'enquête

Une «véritable honte»: Donald Trump a éreinté lundi les démocrates pour avoir prévu une audition dans l'enquête en destitution qui le vise à Washington tandis qu'il se trouve au Royaume-Uni pour un sommet de l'Otan.

S'il dénonce depuis des semaines une «chasse aux sorcières», voire même une tentative de coup d'Etat, le président républicain s'est particulièrement indigné que les démocrates organisent une audition publique mercredi, alors même qu'il sera au sommet de l'Alliance.

Ce rendez-vous a été «fixé il y a un an», a-t-il lancé avant de quitter la Maison Blanche. «C'est l'un des voyages les plus importants que les présidents fassent». «C'est une mascarade, une véritable honte ce qu'ils font à notre pays», a-t-il tonné en direction de ses opposants démocrates qui mènent l'enquête contre lui au Congrès. Le président américain est arrivé à Londres lundi soir, pour participer au sommet marquant le 70e anniversaire de l'Otan organisé mardi et mercredi.

Débat juridique

Après deux mois d'enquête, la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, entame justement mercredi le débat juridique pour savoir si les faits reprochés au président sont suffisamment graves pour justifier sa mise en accusation («impeachment»).

Destitution: l’enquête contre Trump

Donald Trump est dans la tourmente parce qu'il a demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, un de ses adversaires potentiels à la présidentielle de 2020. Le milliardaire républicain assure avoir été dans son bon droit en soulevant une possible affaire de «corruption» et jure n'avoir exercé aucune pression sur Kiev.

Mais l'opposition démocrate est convaincue qu'il a abusé de ses pouvoirs pour favoriser sa campagne de réélection, notamment en gelant une aide militaire de près de 400 millions de dollars destinée à ce pays en guerre avec la Russie.

Dans un entretien publié lundi par plusieurs titres internationaux, le président ukrainien a de nouveau nié tout accord de «donnant-donnant» avec Donald Trump sur cette aide militaire. Des propos abondamment repris par le milliardaire lundi pour affirmer qu'ils l'innocentent.

Parti «uni» autour de Trump

Pendant deux mois, des parlementaires de la Chambre, sous la houlette de la commission du Renseignement, ont mené l'enquête. Une quinzaine de témoins ont fourni des éléments gênants pour le président lors d'auditions télévisées. Cette commission devrait approuver son rapport d'enquête lors d'un vote mardi à 18H00 (minuit en Suisse).

Signe du large soutien dont dispose Donald Trump dans son parti, les membres républicains des commissions d'enquête ont blanchi le président dans leurs propres conclusions, qu'ils faisaient circuler lundi soir. «Les éléments présentés ne prouvent aucune des accusations des démocrates», ont-ils écrit. Peu après avoir atterri au Royaume-Uni, Donald Trump a tweeté qu'il avait lu ce rapport. «Bon boulot! La gauche radicale n'a aucun argument», a-t-il réagi.

Just landed in the United Kingdom, heading to London for NATO meetings tomorrow. Prior to landing I read the Republicans Report on the Impeachment Hoax. Great job! Radical Left has NO CASE. Read the Transcripts. Shouldn’t even be allowed. Can we go to Supreme Court to stop?