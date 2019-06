Des centaines de pompiers ont été mobilisés mercredi pour combattre un incendie de forêt en Catalogne (nord-est de l'Espagne) qui a dévasté 3.500 hectares à la faveur de vents violents et de la canicule, a annoncé le gouvernement régional dans un communiqué.

L'incendie, qui s'est déclaré à 14H30 (12h30 GMT) sur le territoire de la commune de Torre del Espanol, a entraîné l'évacuation d'une vingtaine de personnes et la fermeture de plusieurs routes.

Quinze Canadairs aidaient les pompiers à lutter contre l'incendie, qui s'est propagé rapidement en raison de vents violents et d'une température qui a atteint 35 degrés, selon les pompiers.

Le ministre de l'Intérieur du gouvernement régional de Catalogne Miquel Buch a indiqué que l'incendie avait détruit 3'500 hectares en à peine six heures et qu'il menaçait de dévaster 20'000 hectares s'il n'était pas maîtrisé.

