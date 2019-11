Incendie meurtrier sur un bateau de pêche

Un pêcheur a été retrouvé mort et 11 autres sont portés disparus à la suite de l'incendie de leur bateau au large de la Corée du Sud, ont annoncé mardi les autorités.

Les garde-côtes ont précisé que l'accident s'était produit à l'ouest de l'île de Jeju, dans l'extrême sud du pays. Les autorités locales ont fait état de 12 personnes à bord: six Sud-Coréens et six Vietnamiens.

Seul un corps, celui d'un Sud-Coréen présentant de très importantes brûlures, a été repêché, a déclaré à l'AFP un responsable des garde-côtes.

Des hélicoptères, un avion, des bâtiments des garde-côtes et plusieurs bateaux de pêche sont engagés dans les recherches. Les causes de l'incendie ne sont pas connues. (afp/nxp)