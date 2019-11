Intempéries sur la Côte d'Azur, deux disparus

Deux disparus, au moins deux blessés et des centaines de foyers inondés: les secours étaient mobilisés sur tous les fronts samedi soir dans les Alpes-Maritimes et le Var, placés en «vigilance rouge» par Meteo-France, au cours d'un épisode méditerranéen qui a provoqué des crues très importantes.

Samedi soir, le bilan de cette journée dantesque faisait état de deux disparus: un homme de 77 ans recherché toute la journée près des cours d'eau à Saint-Antonin-du-Var, et une personne tombée à l'eau au Muy (Var). Cette dernière a subi l'accident d'une embarcation de sauvetage qui a chaviré samedi soir. Les trois pompiers à bord et les trois civils qu'ils transportaient sont tous tombés à l'eau, et un des civils n'a pas été retrouvé.

???? D’importantes inondations concernent le Var. Images depuis la commune du Muy où la crue de l'#Argens continue de s'aggraver. (https://t.co/TdheZSvmWz) pic.twitter.com/LgqwLavkEl — Météo Express (@MeteoExpress) November 23, 2019

A Cagnes-sur-mer (Alpes-Maritimes), les pompiers sont venus en aide à un homme de 78 ans victime d'un glissement de terrain. Une coulée de boue a entraîné la chute d'arbres qui ont coincé le septuagénaire. A l'aide des 28 pompiers qui l'ont secouru, l'homme a été hospitalisé en état d'hypothermie mais sans blessures graves.

Axes routiers coupés

Les pompiers, plus de 1600 mobilisés dans les deux départements, ont reçu des milliers d'appels et réalisé des centaines d'interventions depuis vendredi. Ils attendaient encore d'autres renforts de départements voisins samedi soir, alors que l'alerte rouge court encore jusqu'à dimanche matin.

Météo-France relevait dans son bulletin de 22H00 des cumuls jusqu'à 300 mm d'eau, dans le Tanneron. Samedi soir enfin, alors que les périodes d'accalmie alterne avec les passages pluvieux,«l'état des cours d'eau ne s'aggrave plus», selon Météo-France. L'organisme de surveillance météo prévient d'un risque d'avalanche dans le Mercantour, où de fortes chutes de neige sont en cours.

Dans les Alpes-Maritimes, où des inondations importantes ont touché plusieurs cours d'eau, le préfet a activé samedi le dispositif Orsec (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile), demandant aux populations «de rester à l'abri chez elle, de ne pas prendre leur véhicule sauf cas de force majeure». Même consigne dans le département voisin du Var, où le préfet a appelé à «faire preuve d'une extrême prudence à proximité des cours d'eau».

Les remontées de pluies orageuses en provenance de Méditerranée se maintiennent cette nuit sur le #Var et les #AlpesMaritimes placés en #vigilancerouge

Soyez prudents et restez informés :

??https://t.co/KA0Ij27Eea

??https://t.co/lOYULuVWiM pic.twitter.com/eLXiLUdUAV — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 23, 2019

De nombreux axes routiers sont coupés, notamment l'autoroute A8 entre Fréjus et Antibes dans le sens France/Italie. Le trafic ferroviaire a également été interrompu sur la Côte d'Azur jusqu'à la frontière italienne et ne devrait reprendre que dimanche, selon la SNCF. A 20h, 4000 foyers étaient privés d'électricité dans les Alpes-Maritimes et le Var, annonçait Enedis sur Twitter. «Si, en raison des coupures électriques, vous avez recours à un groupe électrogène, placez-le toujours à l'extérieur !», rappelait le préfet du Var sur Twitter.

Crue historique de l'Argens

Le cours d'eau le plus impacté par les fortes pluies samedi soir est l'Argens, fréquemment en crue, et la commune de Roquebrune-sur-Argens, près de Fréjus, est sous haute vigilance de la préfecture pour la nuit à venir. Le débordement de l'Argens, selon Vigimétéofrance, dépasse la crue historique de 2011.

Dans plusieurs villes, comme Hyères ou Fréjus, des centaines d'habitants ont été évacués, souvent à titre préventif, et certains se sont réfugiés dans des bâtiments municipaux mis à disposition où ils passeront la nuit.

Le risque de «vague-submersion» menace aussi le littoral, en raison d'une montée du niveau de la mer. Une femme de 39 ans a été grièvement blessée et hospitalisée à Nice dans un état grave après avoir été emportée par une vague, ont indiqué les pompiers de Monaco.

????Une sidérante sensation de « fin du monde », ce samedi soir à #Nice, alors que le Var et les Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge « pluie-inondation ». Courage aux populations et aux secours ! pic.twitter.com/6LjzqsgxVe — Maxime Trédan (@MaxTredan) November 23, 2019

A Nice, les sirènes reliées au système d'alerte ont retenti dans la ville pour inciter la population à rester strictement confinée à l'abri et à ne sortir qu'en cas de force majeure, a rapporté une journaliste de l'AFP. La plupart des habitants ont tenu compte des consignes et très peu de passants étaient dans les rues en fin d'après-midi.

L'alerte rouge est maintenue jusqu'à dimanche matin par Météo-France dans le Var et les Alpes-Maritimes. Météo-France a aussi maintenu en vigilance orange «inondations» la Haute-Loire, l'Ardèche, le Gard, le Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. (afp/nxp)