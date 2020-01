L'instigateur de la destitution se dit menacé

Le parlementaire Adam Schiff, qui mène l'accusation au procès en destitution de Donald Trump, s'est dit menacé dimanche par le président qui a tweeté que l'élu démocrate devait «payer le prix».

«Schiff le Fourbe est un homme politique corrompu, et vraisemblablement un homme très tordu. Il n'a pas payé le prix, pour l'instant, pour ce qu'il a fait à notre pays !», a tweeté dimanche matin Donald Trump.

Adam Schiff a ensuite réagi sur le plateau de la chaîne NBC. A la question de savoir s'il prenait le tweet de Donald Trump comme une «menace», le parlementaire démocrate a répondu: «Je pense que c'est destiné à l'être».

Shifty Adam Schiff is a CORRUPT POLITICIAN, and probably a very sick man. He has not paid the price, yet, for what he has done to our Country!